Заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив предупредил французов, что президент России Владимир Путин, говоря о «русской» Анне Ярославне, пытался ввести их в заблуждение.

Об этом он написал в Facebook.

«Мои дорогие французские друзья, российский президент Путин попытался ввести вас в заблуждение – Анна Киевская, королева Франции, из Киева, не из Москвы (Москвы на то время даже не существовало). Также обратите, пожалуйста, внимание, что во Франции есть украинская община, представители которой почитают память Анны в Санлисе, где она основала монастырь», - написал он.

Чиновник добавил, что «знаменитое Реймское Евангелие, которое было использовано во время коронаций французских королей – книга Анны из библиотеки известного Ярослава Мудрого – ее отца, великого князя Киевского».

Шимкив посоветовал обратить внимание на знак Ярослава Мудрого.

«Неужели нужны еще какие-то доказательства происхождения Анны Киевской?» - резюмировал он.

Напомним, Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже заявил, что дочь князя Ярослава Мудрого Анна была «русской».