также в разделеОбщество
Осенью в Киеве выступит Sting 10
Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса 34
Дело скандального пранкера направлено в суд 13
Львов сегодня в трауре 12
В МИД объяснили, когда украинцам могут отказать в безвизовом въезде в ЕС 52
Глава района на Киевщине пойдет под суд 18
В офисе компании-разработчика ПО для е-деклараций проводят обыски 14
Геращенко подтвердил убийство сотрудника «Укрспирта» 210
Дорн отменил концерт в Одессе 50
В Украине переименуют все организации со словом «полиция» 122
Насиров просится на лечение за границу 23
Геращенко предлагает заблокировать все сайты ОРДЛО 47
В «Яндексе» отвергли обвинения в сотрудничестве с ФСБ 125
САП передает в суд «газовое дело» Онищенко 33
29 мая. Картина дня 63
Запорожец, покусавший сотрудника ГАИ, получил 2 года условно 22
За неделю украинские военные уничтожили 16 боевиков 129
В суде над Януковичем объявлен перерыв до 16 июня 35

Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по предоставлению лицом помощи иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, гражданка Украины, которая зарегистрирована и проживает в Мелитополе, с 2014 года поддерживая контакты с представителями спецслужб Российской Федерации, по их указанию осуществляла действия, направленные во вред информационной безопасности Украины, тем самым оказывала иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

«В частности, указанная гражданка в течение 2014-2017 годов неоднократно выезжала в Российскую Федерацию для проведения встреч с представителями спецслужб этого государства, в ходе которых получала от них задачи и финансирование на создание так называемой «Запорожской народной республики». Выполняя указанные задачи, она организовывала в Мелитополе и других населенных пунктах Запорожской области массовые акции, в ходе которых осуществляла публичные призывы, а также распространяла материалы по поддержке сепаратизма», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года