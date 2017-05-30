Прокуратура Запорожской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по предоставлению лицом помощи иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, гражданка Украины, которая зарегистрирована и проживает в Мелитополе, с 2014 года поддерживая контакты с представителями спецслужб Российской Федерации, по их указанию осуществляла действия, направленные во вред информационной безопасности Украины, тем самым оказывала иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

«В частности, указанная гражданка в течение 2014-2017 годов неоднократно выезжала в Российскую Федерацию для проведения встреч с представителями спецслужб этого государства, в ходе которых получала от них задачи и финансирование на создание так называемой «Запорожской народной республики». Выполняя указанные задачи, она организовывала в Мелитополе и других населенных пунктах Запорожской области массовые акции, в ходе которых осуществляла публичные призывы, а также распространяла материалы по поддержке сепаратизма», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.