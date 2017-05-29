Интрига предстоящей сделки по продаже активов «Проминвестбанка» становится все более захватывающей. Реальным собственником ПИБа может стать Игорь Коломойский. Об этом свидетельствуют тесные и многолетние бизнес-связи одиозного олигарха с Павлом Фуксом, которого рассматривают в качестве одного претендентов на покупку банка.

«Беня» возвращается

Некоторые эксперты наивно полагали, что отказавшись в пользу государства от «ПриватБанка», пусть даже разворованного собственными руками, Коломойский ушел из украинского банковского сектора. Однако Игорь Валерьевич не из тех, кто привык терять что-то свое. Особенно, когда речь идет о больших деньгах и безгранично послушной власти.

Сбагрив государству «Приват», предварительно опустошив его закрома, Коломойский попросту сделал рокировку на своей половине шахматной доски, обеспечив «королю» усиленную защиту. Теперь пришло время снова идти в наступление. И днепропетровский магнат без всяких сомнений не упустит возможность восстановить свои позиции в украинской деловой и политической жизни.

И «Проминвестбанк» - более чем эффективный инструмент для достижения поставленных амбициоозных целей. По разветвленности сети ПИБ не уступает «Привату». Более того, в кредитных залогах российских банков, в том числе и «Проминвестбанка» есть и активы стратегических государственных компаний Украины. Таким образом, государство не будет заинтересованно в банкротстве финучреждения. Но будет вынуждено выделять очередные миллиарды бюджетных гривен в качестве рефинансирования, которое, по примеру того же «Привата», можно спокойно вывести в какой-нибудь оффшор. Проще говоря, приобретение ПИБа вновь дает в руки Коломойскому все козыри.



Ход Фуксом

Павел Фукс как фигура на украинской шахматной доске примечателен прежде всего, рядом судебных разбирательств в России вокруг его строительных афер. А еще весьма любопытными фактами, свидетельствующими о многолетнем бизнес-партнерстве все с тем же Коломойским.

В 2000 году одиозный «Беня» вместе с Фуксом, при непосредственном участии главы Харьковского областного совета Кернеса, совершили рейдерский захват крупнейшего в Европе предприятия по производству цемента ОАО «Балцем». Под эту операцию «ПриватБанк» создал свое отделение в Балаклее. Рабочих, под страхом увольнения, вначале вынудили за бесценок продать свои акции, а потом загнали на обслуживание в «Приват». После рейдерского захвата, по устной договоренности, Коломойский отдал 25% контроля над «Балцем» Кернесу, остальное поделил с Фуксом.

Еще один нюанс. За последние два года структурами Павла Фукса выкуплены фирмы ООО «ДВ нефтегазодобывающая компания» (владелец теплоэлектроцентрали «Эсхар»), а также ООО «Голден Деррик» и ЧАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение», специализирующиеся на добыче углеводородов. Доли в «Голден Деррик» и «Укрнефтебурении» структуры Фукса выкупали у беглого министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Но у этих компаний есть еще одно объединяющее звено – они обе причастны к разработке Сахалинского газового месторождения в Харьковской области. Эта площадка является крупнейшей среди открытых по доказанным запасам углеводородов, чей эквивалент составляет 15 млрд куб м газа, 2 млн т газового конденсата и примерно столько же нефти. У одного только «Укрнефтебурения» годовой доход превышает 2 млрд грн. И весь этот финансовый поток проходил и проходит опять же через «Приватбанк», в котором открыты основные банковские счета ЧАО.

И еще примечательная деталь. Уже много лет Фукса часто замечают в женевском офисе Коломойского. Более того, он неоднократно был замечен на отдыхе с Игорем Валерьевичем, что, согласитесь, более чем наглядно демонстрирует тесноту связи двух разновеликих, но объединенных общими деловыми интересами, фигурантов.



Больше адреналина

Как известно, Фукс хочет купить банк в складчину с народным депутатом, экс-президентом государственной корпорации «УкрБуд» Максимом Микитасем. Дела Фукса в России пошли крайне неудачно и грозят полным банкротством по иску ряда российских финансовых структур. Проще говоря, своих денег на «Проминвест» у Фукса нет. Впрочем, и Микитась без свободной наличности. Деньги крутятся в многочисленных стройках «УкрБуда», которые, к тому же, то и дело попадают в эпицентр громких строительных скандалов.

А ведь при покупке ПИБ Нацбанку придется предъявить финансы – тот самый четкий индикатор «чистого капитала», имеющегося в наличии у претендентов. Который есть у Коломойского и представляет собой деньги от выведенного рефинансирования «Привата» Нацбанком. И эти средства, судя по всему, он готов вложить в «Проминвест» ради следующей порции государственного финансирования.

Это будет очередная звонкая классическая пощечина власти, которые так любит отвешивать своим оппонентам Игорь Валерьевич. Интересно, готов ли ее проглотить «послегонтаревский» Нацбанк, которому и так еще очень долго придется отмываться от последствий «приватовских» историй? Само собой, это покажет время. Пока оно играет в пользу Игоря Валерьевича, который снова нашел способ выйти из воды не просто сухим, но и в прибылях.