Служба безопасности Украины провела обыски в киевском и одесском офисах компании «Яндекс.Украина».

СБУ подозревает компанию в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных украинских граждан.

В Голосеевском районе Киева в результате прорыва тепломагистрали поврежден жилой дом и припаркованные возле места происшествия автомобили.

Окружной административный суд Киева обратится в Высший совет юстиции и Совет судей Украины по факту вмешательства НАБУ в деятельность суда и давления на судей.

Жертвами урагана в Москве стали 11 человек, еще 50 пострадали.

В подготовительном заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело о совершении государственной измены экс-президентом Виктором Януковичем, объявлен перерыв до 16 июня.

Россия должна вернуться к официально признанным границам. Об этом в интервью агентству IPN заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

В ходе заседания ПА НАТО в Тбилиси Украина передала вице-президенту организации и членам национальных делегаций аналитический доклад о связи России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Об этом сообщила глава украинской делегации Ирина Фриз.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Голляка и Владимира Евдокимова с должности членов Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В I квартале 2017 года объем украинского экспорта товаров и услуг составил $12,4 миллиарда, что на $2,7 млрд, или 28%, больше чем в 2016 году.

Немецкий канцлер Ангела Меркель призвала европейцев к единению на фоне неоднозначного итога саммита «Большой семерки» (G7).

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что накануне убийства сотрудники ФСБ похитили в Беларуси его водителя.

Майские заморозки на 29% уменьшили урожай ягод и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.