На Донбассе за прошедшую неделю уничтожено 16 российских оккупантов, еще 27 ранены.
Об этом проинформировал на брифинге официальный представитель Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, сообщает Укринформ.
«Подтвержденные потери противника. За прошедшую неделю в зоне боевых действий 16 погибших оккупантов, 27 раненых и одна уничтоженная единица техники - грузовик «Урал», - сказал Лысенко.
Напомним, в результате боевых действий за прошедшие сутки, 28 мая, 7 военнослужащих получили ранения и боевые травмы.
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