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Житель Запорожья, который укусил инспектора ГАИ, приговорен к двум годам лишения свободы. Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд Запорожья, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Так, в конце ноября 2014 года инспекторы ДПС ГАИ находясь на дежурстве во время патрулирования на служебном автомобиле по пр. Соборный в Запорожье остановили автомобиль для проверки документов, удостоверяющих право на управление транспортным средством.

В связи с тем, что водитель имела признаки употребления алкоголя, сотрудник ГАИ предложил ей пройти проверку на установление состояния алкогольного опьянения. В это время пассажир вышеуказанного автомобиля вышел из машины и подошел к инспектору, при этом пояснил, что водитель не будет проходить проверку на установление состояния алкогольного опьянения, после чего укусил инспектора ГАИ за правую кисть руки.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал, но сторона обвинения полностью опровергла его версию и доказала вину.

Суд согласился с позицией прокурора относительно доказанности вины и по ч.2 ст. 345 УК Украины назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы и на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.
ForUm

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