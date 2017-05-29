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В Одессе в ходе драки между посетителями местного заведения был убит мужчина, сообщает отел коммуникации полиции Одесской области.

По данным главка, 28 мая примерно в 19:00 в полицию поступило телефонное сообщение о том, что в одном из баров на проспекте Добровольского во время драки мужчину ударили ножом. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники батальона полиции особого назначения ГУНП и следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции.

«Было установлено, что между подозреваемым и группой мужчин, которые находились в баре, возник конфликт. Завязалась драка, во время которой правонарушитель схватил нож и начал наносить им удары. В результате ножевые ранения получили пятеро посетителей кафе. Четырем из них была оказана медицинская помощь. Сейчас по поводу полученных телесных повреждений с заявлениями в полицию они не обращались», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что смертельным оказался удар для 53-летнего потерпевшего. От ножевых ранений в область шеи и лица мужчина скончался. Подозреваемого полицейские задержали с поличным. Во время осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления - нож со следами крови.

«В отношении задержанного начато уголовное производство, - заявил начальник Суворовского ОП Андрей Заобурний. - Мужчине сообщено о подозрении по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В качестве меры пресечения суд избрал ему содержание под стражей».

В настоящее время следствие продолжается. В соответствии с законодательством за совершенное подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
ForUm

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