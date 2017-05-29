Национальный банк Украины сообщит о введении в обращение нового номинала банкнот после соответствующего решения правления, поскольку эта информация является государственной тайной.



Об этом сообщает пресс-служба НБУ в связи с публикациями в СМИ о планах выпустить в обращение банкноту номиналом 1 тысяча гривен.

тоянно работает над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот, внимательно изучает потребности общества и экономики по достаточности тех или иных денежных знаков. Этот вопрос зависит от многих факторов, таких как размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющейся банкноты высокого номинала, уровень развития безналичных расчетов и тому подобное», - пояснили в пресс-службе.

При этом в Нацбанке подчеркнули, что всегда заблаговременно информируют о принятом правлением решении о введении в обращение банкнот новых образцов.

Напомним, ранее УНН, ссылаясь на источник в Нацбанке, сообщил, что вскоре в Украине будет представлена купюра номиналом 1000 гривен. Саму банкноту уже якобы отпечатали.