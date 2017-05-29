В ПАО «Киевэнерго» причиной повреждения тепломагистрали на Голосеевском проспекте стала ее изношенность», сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня около 14:00 по адресу Голосеевский проспект, 27 во время гидравлических испытаний обнаружено повреждение магистрального трубопровода диаметром 800 мм. Этот участок теплосети эксплуатируется с 1979 года и исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс. Из-за этого произошла утечка на поверхность охлажденной теплосетевой воды и образовалась промоина на придомовой территории размером 2х3 м», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативная бригада «Киевэнерго» приступит к ликвидации повреждения участка магистрального трубопровода от ТЭЦ-5 после окончания оперативно-следственных действий.

«Повреждение было локализовано, утечка воды остановлена. В результате утечки теплоносителя было повреждено 4 автомобиля и окна здания перед промоиной. Убытки пострадавшим будут компенсированы в установленном законодательством порядке. Потребители, которые обеспечиваются горячим водоснабжением от данной тепломагистрали, на время проведения гидравлических испытаний временно отключены от ГВС согласно графику», – подчеркнули в компании.

Как ранее сообщал ForUm, в Голосеевском районе Киева в результате прорыва трубы водоснабжения поврежден жилой дом и припаркованные возле места происшествия автомобили.