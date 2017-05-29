Суд приговорил 29-летнего жителя Макеевки Донецкой области к 11 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

«В суде доказано, что обвиняемый Александр Олексечук является членом террористической организации «ДНР» и принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.

Приговором Шевченковского районного суда Черновцов обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 11 годам лишения свободы. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.