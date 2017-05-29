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Немецкий канцлер Ангела Меркель продолжает оставаться убежденной сторонницей тесного сотрудничества между Германией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Немецкая волна.

«Немецко-американские отношения, особенно трансатлантический аспект - «крепкая опора нашей внешней политики», - подчеркнул он.

Напомним, Меркель призвала европейцев к единению на фоне неоднозначного итога саммита «Большой семерки». Она отметила серьезные разногласия Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе.

 
ForUm

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