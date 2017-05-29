Немецкий канцлер Ангела Меркель продолжает оставаться убежденной сторонницей тесного сотрудничества между Германией и Соединенными Штатами Америки.
Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает Немецкая волна.
«Немецко-американские отношения, особенно трансатлантический аспект - «крепкая опора нашей внешней политики», - подчеркнул он.
Напомним, Меркель призвала европейцев к единению на фоне неоднозначного итога саммита «Большой семерки». Она отметила серьезные разногласия Евросоюза и Соединенных Штатов Америки при президенте Дональде Трампе.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время