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Без введения миротворческой миссии на оккупированных территориях Украины будет трудно достичь как делимитаризации, так и деоккупации. Об этом журналистам заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко после встречи с делегацией постоянных представителей государств - участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Без введения миротворческой миссии на оккупированных территориях будет трудно достичь там как делимитаризации, так и деоккупации. Поэтому мы стоим на позициях, что нужно, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии на Донбассе», - сказала Геращенко, сообщает УНИАН.

Она отметила, что принятие такого решения блокирует Россия. Геращенко добавила, что во время встречи поднимался также вопрос о недопустимости нарушения прав человека в Крыму и недопуске со стороны РФ мониторинговых миссий, в том числе правозащитников, на оккупированную территорию Крыма.

Она подчеркнула, что украинская сторона отмечала, что Крым «должен найти более активное восприятие со стороны всех международных организаций как безопасностных, так и гуманитарных».

Напомним, ранее заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев заявил, что ситуация на Донбассе из региональной проблемы вновь стала вопросом международного мира и безопасности, поэтому на востоке Украины необходимо введение миротворческой миссии ООН. 
ForUm

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