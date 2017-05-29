Семья погибшего во время исполнения служебных обязанностей патрульного полицейского Артема Кутушева получила ордер и ключи от новой квартиры в Днипре. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Вручил ключи и ордера на семь новых квартир семьям бойцов АТО, многодетной семье и семье патрульного Артема Кутушева, погибшего в сентябре прошлого года при исполнении служебных обязанностей», - написал он Facebook.

При этом информации о жилье для семьи погибшей напарницы Кутушева Ольги Макаренко, пока нет.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.