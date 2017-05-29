также в разделеОбщество
Геращенко: Без введения миротворцев трудно достичь деоккупации Донбасса 8
Максакова: Накануне убийства Вороненкова его водителя похитили ФСБшники 18
«Укрзализныця» опровергла слухи о финансировании подразделений в «ЛДНР» 14
Суд отказался переносить рассмотрения дела Януковича 19
СБУ проводит обыски в офисах «Яндекс.Украина» 47
Системы жизнеобеспечения Красногоровки восстановлены 17
Мукачевское дело: Бойцов ПС взяли на поруки 27
В Украине декоммунизировали названия трех ж/д станций 56
Высказывания Луценко о судьях передадут в ВСП 50
Сегодня – Международный день миротворцев 28
Адвокаты Януковича хотят, чтобы Луценко пришел в суд 57
В Одессе задержали «вора в законе» 33
На Закарпатье собирались закупить российские санкционные авто 97
Сутки в АТО: 48 обстрелов, ранены семеро военных 24
В Одессе сорвали концерт Лободы 121
Водоснабжение Красногоровки восстановлено 46
В Красногоровке повреждено 29 зданий 107
Польские пограничники ожидают роста движения из Украины на 10% 51

Семья погибшего во время исполнения служебных обязанностей патрульного полицейского Артема Кутушева получила ордер и ключи от новой квартиры в Днипре. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

«Вручил ключи и ордера на семь новых квартир семьям бойцов АТО, многодетной семье и семье патрульного Артема Кутушева, погибшего в сентябре прошлого года при исполнении служебных обязанностей», - написал он Facebook.

При этом информации о жилье для семьи погибшей напарницы Кутушева Ольги Макаренко, пока нет.

Напомним, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года