Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что накануне убийства сотрудники ФСБ похитили в Беларуси его водителя. Об этом она сообщила в эфире телеканала ZIK, сообщает 112 Украина.

«Едет наш водитель накануне, пересекает границу Беларуси… На блокпосту Гомеля останавливают водителя и туда вызываются якобы пограничники, а на самом деле приезжает два автобуса с ФСБшниками, нашего водителя крадут. Я могу даже назвать фамилии этих людей. Они похитили человека с территории Беларуси, конвоировали его обратно в Брянскую область», - отметила Максакова.

По ее словам, там водителя допрашивали в течение 12 часов: «Его лишили средств связи, не кормили, не давали спать, задавали множество вопросов… Когда в итоге Влад (водитель) все-таки пересек границу Украины и приехал в то же самое утро в Киев, у Дениса произошло какое-то облегчение... Вместо того, чтобы подумать, для чего все это было, когда крадут человека с территории другого государства. Кто-то будет это расследовать?», - рассказала вдова Вороненкова.

По мнению Максаковой, этот факт должны расследовать белорусские органы. «Это что было такое?.. После этого мне будут говорить, что российские спецслужбы, ФСБ не имеют отношения к тому, что произошло? Они были настолько внутри всего… Как они это сделали, они ли это сделали, - не могу сказать, но это точно входило в круг желаний», - сказала она.

По словам Максаковой, у нее есть все данные людей, которые похищали водителя, и она может их предоставить. «Я все равно не считаю, что Путин был в курсе того, что произойдет 23 марта… Я считаю, что они (сотрудники ФСБ. – Ред.) сделали то, что они хотели и мечтали сделать», - выразила мнение вдова Вороненкова.

Напомним, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы был убит бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе. Предполагаемый сообщник убийцы Ярослав Левенец объявлен в розыск.

25 апреля глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что в расследовании дела об убийстве Вороненкова есть позитивные сдвиги.