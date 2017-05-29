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Президент Петр Порошенко уволил с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины Валерия Рудницкого.

Об этом говорится в указе №147, опубликованном на сайте Главы государства.

«Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардией Украины», - сказано в нем.

Рудницкий был назначен на эту должность в мае 2014 года председателем Верховной Рады и на то время и. о. президента Александром Турчиновым.
ForUm

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