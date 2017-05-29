Системы жизнеобеспечения Красногоровки, которая пострадала вследствие вчерашнего обстрела, работают в штатном режиме.
Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
«По состоянию на утро 29 мая, системы жизнеобеспечения (водоснабжение, электроснабжение) города работают в штатном режиме», - отметил он.
По его словам, проводятся ремонтно-восстановительные работы поврежденных инженерных систем. Обеспечен подвоз строительных материалов из Краматорска.
«Дополнительно для восстановления частного сектора Красногоровки обратились к соседним областям по оказанию помощи строительными материалами. В городе функционирует штаб по ликвидации последствий обстрела», - подытожил Зубко.
Напомним, утром в воскресенье, 28 мая, члены НВФ обстреляли Красногоровку. Зафиксированы прямые попадания в больницу и школу.
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В городе повреждено 29 зданий.
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