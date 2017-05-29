Информация в СМИ о том, что «Укрзализныця» потратила на поддержку своих структур на оккупированных территориях в 2016 году более 680 млн грн, – необъективна.

Как сообщает пресс-служба компании, из ответа народному депутату Украины сделаны субъективные выводы.

«ПАО «Укрзализныця» при организации работы дирекций регионального филиала «Донецкая железная дорога» свои действия согласовало с силовыми структурами и министерствами. В частности, алгоритм погашения задолженности по зарплате работникам ГП «Донецкая железная дорога», которые переводятся в региональный филиал, был согласован на совместных совещаниях Министерства инфраструктуры Украины, СБУ, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины», - говорится в сообщении.

С целью обеспечения безопасного и надежного функционирования топливно-энергетического и металлургического комплексов Украины, перевозки грузов железнодорожным транспортом через линию разграничения зоны проведения АТО на территориях Донецкой и Луганской областей осуществлялись в соответствии с разделами Правил перевозок грузов с учетом Временного порядка контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, утвержденного приказом первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

«Указанные в статье средства были использованы преимущественно на оплату труда и социальные мероприятия работникам Донецкой и Луганской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала «Донецкая железная дорога». Зарплата выплачивалась работникам, которые оформили трудовые отношения с региональным филиалом, в том числе и путем перевода с ГП «Донецкая железная дорога». Аппарат управления регионального филиала расположен в городе Лиман на подконтрольной украинской власти территории. Финансовые операции, в том числе и выплата зарплаты, осуществлялись на подконтрольной украинской власти территории, в том числе через банки, которые работают здесь.

«Никаких финансовых отношений с так называемыми «ДНР» или «ЛНР» региональный филиал «Донецкая железная дорога» не имеет», - подчеркнули в обществе.

Во исполнение решения СНБО с марта 2017 года перевозки грузов железнодорожным транспортом между контролируемой и временно неподконтрольной территориями не осуществляются. В 2016 году большинство грузов, которые были перевезены из неподконтрольной территории на подконтрольную железнодорожным транспортом, составляло каменный уголь – 11,8 млн тонн и кокс – 1,3 тыс. тонн. Расчеты за перевозку грузов осуществлялись только на подконтрольной украинской власти территории, перемещение грузов происходило через контрольные пункты въезда/выезда и в соответствии с порядком, который был утвержден приказом первого заместителя руководителя АТЦ при СБУ. Этот порядок определял, какой вид груза и какого грузоотправителя и грузополучателя разрешен к перевозке. Железнодорожники постоянно оказывали контролирующим органам сведения о перевозимом грузе.

«Учитывая приведенные аргументы, информация, обнародованная СМИ на основании поста в социальной сети народного депутата, является некорректной и предвзятой», - резюмировали в «Укрзализныце».

Ранее народный депутат Виктория Войцицкая сообщила, что государственные НЭК «Укрэнерго» и ПАО «Укрзализныця» за прошлый год суммарно вложили в свои подразделения на оккупированных территориях более 800 млн гривен.