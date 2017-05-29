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Во время отдыха в пгт Ворохта, катаясь на ЗИП Лайне (тарзанка)  сорвался и упал в обрыв 19-летний житель Ивано-Франковска. Как сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, трагедия произошла 28 мая.

Работники поисково-спасательного отделения Ворохты оказали помощь медицинским работникам по транспортировке пострадавшего без сознания в реанимационное автомобиля.

В 13:45 меработники неотложной помощи констатировали смерть парня.
ForUm

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