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Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВС Украины Виктор Муженко поздравили украинских военных с Международным днем миротворцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр напомнил, что в этом году Украина отмечает 25 лет с начала своего участия в международной миротворческой деятельности.

«Военнослужащие Вооруженных  сил Украины сегодня выполняют задачи в составе международных операций по поддержанию мира и безопасности под руководством ООН, НАТО и в составе совместных миротворческих сил в Либерии, Косово, Афганистане, Кипре, Абьей, Республике Южный Судан, Демократической Республике Конго и Приднестровском регионе Республики Молдова.

«Сердечно поздравляю с праздником всех, кто участвовал и сегодня выполняет задачи по поддержанию мира в миротворческих операциях под эгидой ООН и других международных организаций. Уверен, что украинские миротворцы и в дальнейшем образцово будут нести нелегкую службу в беспокойных местах планеты, приумножая свой вклад в урегулирование опасных конфликтов, восстановление правопорядка и защиты прав человека», - отметил Полторак.

Начальник Генштаба выразил благодарность военным за добросовестную службу и пожелал воинам-миротворцам крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед.

В Минобороны напомнили, что первую задачу под эгидой ООН по восстановлению мира военные выполняли на территории бывшей Югославии.
ForUm

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