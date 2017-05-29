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Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича просит обеспечить явку в суд генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил во время судебного заседания в Оболонском суде Киева, сообщает 112 Украина.

«Мы видим, что сейчас на данное судебное заседание Юрий Луценко, несмотря на свое желание принимать участие, не явился. Суд о причинах неявки не сообщил, поэтому есть основания для обеспечения его явки на данное судебное заседание, в связи с чем мы просим принять соответствующие меры и назначить подготовительное судебное заседание после явки Юрия Луценко», - сказал он.

Напомним, 29 мая Оболонский районный суд Киева продолжил подготовительное заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

14 марта Военная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Януковича.

По данным ГПУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.
ForUm

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