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Полиция выдворила из Одессы «вора в законе» «Пучуру».

По данным облглавка, 29-летний мужчина прибыл в город с намерением наладить и контролировать преступную деятельность этнических групп воров-«барсеточников».

Вопрос о принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года уже решен.

Напомним, 10 мая в Киеве оперативники полиции задержали и выдворили за пределы Украины «вора в законе» по кличке «Коста».

В 2016 году из Украины были выдворены 13 влиятельных криминальных «авторитетов».
ForUm

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