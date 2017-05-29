Полиция выдворила из Одессы «вора в законе» «Пучуру».
По данным облглавка, 29-летний мужчина прибыл в город с намерением наладить и контролировать преступную деятельность этнических групп воров-«барсеточников».
Вопрос о принудительном выдворении с последующим запретом въезда в Украину сроком на три года уже решен.
Напомним, 10 мая в Киеве оперативники полиции задержали и выдворили за пределы Украины «вора в законе» по кличке «Коста».
В 2016 году из Украины были выдворены 13 влиятельных криминальных «авторитетов».
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