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На Херсонщине судно, двигавшееся по реке Ингулец, повредило воздушную линию электропередач, проходящую через эту реку, и оставило без электричества жителей сел Никольское и Дарьевка Белозерского района.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

«28 мая в Белозерском районе судно, которое проплывало по реке Ингулец, повредило воздушную линию электропередач 10 кВ, которая проходит через реку, между опорами №№74 и 75. В результате без электроэнергии остались село Никольское и частично - село Дарьевка», сообщили в департаменте.

На восстановлении электроснабжения в обесточенных сел работает аварийно-ремонтная бригада «Херсоноблэнерго».
ForUm

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