Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Закарпатской области закупку российской санкционной автотехники почти на тридцать миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В регионе были объявлены тендеры на приобретение пожарного аэродромного автомобиля и 16 школьных автобусов.

«Сотрудники спецслужбы при проверке документации зафиксировали, что победители торгов планировали поставить технику российских производителей, в отношении которых действуют специальные экономические санкции в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в сообщении.

СБУ проинформировала тендерные комитеты о выявленных нарушениях, после чего закупку российской автотехники отменили.