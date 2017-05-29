Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке своего зятя и советника Джареда Кушнера на фоне сообщений, что тот пытался установить секретный канал связи с Москвой, сообщает ВВС Украина.

В заявлении для The New York Time Трамп похвалил «хорошее дело», которое делает Кушнер.

«Джаред делает большое дело для своей страны. Я полностью ему доверяю», - заявил Трамп.

«Его уважают практически все, и он работает над программами, которые сэкономят стране миллиарды долларов. В дополнение к этому, он очень хороший человек», - добавил президент.

Однако он напрямую не ответил на обвинения, сделанные в адрес Кушнера.

Напомним, по информации издания The Washington Post, Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года предлагал российскому послу в Вашингтоне Сергею Кисляку создание «тайного безопасного канала связи». Также стало известно, что ФБР проверяет Кушнера в деле относительно связей с Россией.