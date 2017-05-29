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Фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Остлунда получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, сообщает ВВС.

Главный герой «Квадрата» - Кристиан, куратор музея, у которого кто-то ворует телефон и бумажник. Он выслеживает свой собственный телефон через приложение и отправляется в один из бедных районов Стокгольма в попытке вернуть свою собственность.

«Квадрат» был одним из 19 фильмов, выдвинутых на «Золотую пальмовую ветвь» в этом году.

Жюри фестиваля возглавлял испанский режиссер Педро Альмодовар.

Приз за лучшую режиссуру получила София Коппола за «Роковое покушение» - историю о раненном во время гражданской войны в США солдате, который оказался в пансионате для девочек.

В роли директрисы пансионата снималась Николь Кидман, которая также получила специальную премию в честь 70-летия фестиваля за ее заслуги в кино.

Британский режиссер Линн Рэмси разделила премию за лучший сценарий (фильм «Тебя никогда здесь не было») с Йоргосом Лантимисом и Эфтимисом Филиипу (фильм «Убийство священного оленя»).

Премию лучшего актера получил американец Хоакин Фенкис за роль в «Тебя здесь никогда не было», в которой он играет частного подрядчика, спасающего девочку от педофилов.

Премию лучшей актрисы получила Диан Крюгер из Германии за главную роль в фильме «На пределе».
ForUm

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