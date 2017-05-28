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В городе Красногоровка Донецкой области, который утром подвергся обстрелам, полностью восстановлено водоснабжение. Об этом в эфире 112 Украина рассказала спикер ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

«В результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения остались 2 тысячи человек в частном жилом секторе, но по состоянию на 17 часов водоснабжение восстановлено. Водоснабжение работает, все в порядке, поврежден только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм», - сказала Бахал.

По ее словам, разрушения в городе достаточно масштабные. Создан штаб по ликвидации последствий обстрела, работают 30 спасателей и 5 единиц техники. Спасатели уже разобрали основные завалы в здании школы №2. Также на месте работают пиротехники. Потребности в развертывании штабов спасателей для нужд гражданского населения нет, сообщила Бахал.

Напомним, утром в воскресенье, 28 мая, члены НВФ обстреляли Красногоровку. Зафиксированы прямые попадания в больницу и школу.

По данным главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, ранения и травмы получили восемь местных жителей.

Начальник Главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин заявляет о троих раненых.
ForUm

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