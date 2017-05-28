В Харькове двое студентов отравились курительной смесью, один из них умер. Об этом в Facebook сообщает отдел коммуникаций Управления Национальной полиции в Харьковской области.

В полиции отметили, что происшествие произошло сегодня ночью 28 мая около 2:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа киевского отдела полиции, которая выяснила, что студентов одного из харьковских вузов незнакомый человек угостил спайсами.

«18-летний парень умер в общежитии. А 19-летнего студента доставили в больницу. По предварительным данным, в обоих случаях врачи диагностировали сильное отравление наркотическими веществами», - отмечается в сообщении.

События зарегистрированы в Журнале единого учета правонарушений. Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и квалификации событий.