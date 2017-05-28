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В связи с введением с 11 июня безвизового режима между Украиной и ЕС на польско-украинской границе вырастет движение примерно на 10%.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на информацию погранслужбы Польши.

«Пограничное визовое движение граждан Украины на сухопутном участке границы (с Польшей. — Ред.) в 2016 году составило примерно 10 млн туристов. Оценивается, что визовая либерализация приведет к росту паспортного движения на примерно 10%»,- сообщили польские пограничники.

Прогнозируется, что в результате визовой либерализации может снизиться значение местного пограничного движения.

«Масштабы этого движения останутся на том же уровне или уменьшатся, дополнительно около 1/4 людей воспользуется безвизовым движением»,- отмечают польские пограничники.

Сообщается, что в 2016 году на 45% выросло пограничное движение на воздушном участке польско-украинской границы. Оценивается, что тенденция к росту этого движения сохранится и в этом году.

«Наблюдается также рост интереса у граждан Украины к путешествиям по железной дороге и развитию сети сообщений»,- отмечают в пограничной службе РП.

Одновременно польские пограничники обращают внимание на тенденцию к снижению общего пограничного движения на польско-украинской границе в течение первых нескольких месяцев этого года. В частности, сейчас наблюдается снижение на 3% общего пограничного движения и, в частности, местного пограничного движения — на 20%. Сообщается также о снижении на 7,2% заинтересованности к путешествиям в Украину граждан Польши.

Польские пограничники также обращают внимание на рост паспортного движения на польско-украинской границе.

Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. 
ForUm

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