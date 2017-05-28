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В результате обстрела Красногоровки осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Стреляют из «Градов», танков и минометов. Есть прямые попадания в здания. Взрывами повреждены здания школы №2, больницы. На втором этаже школы пожар. Спасатели ликвидируют огонь», - рассказал он.

По его словам, осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Информация уточняется.

Жебривский отметил, что обстрел города продолжается и сейчас.

Позже глава ВГА добавил, что спасатели уже локализовали пожар в школе Красногоровки. «По состоянию на сейчас в результате утренних обстрелов ранены две женщины и один мужчина», - отметил он.

Напомним, в 6.40 воскресенья члены НВФ начали обстрел Красногоровки.
ForUm

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