В результате обстрела Красногоровки осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



«Стреляют из «Градов», танков и минометов. Есть прямые попадания в здания. Взрывами повреждены здания школы №2, больницы. На втором этаже школы пожар. Спасатели ликвидируют огонь», - рассказал он.

По его словам, осколочные ранения получили несколько мирных жителей. Информация уточняется.

Жебривский отметил, что обстрел города продолжается и сейчас.

Позже глава ВГА добавил, что спасатели уже локализовали пожар в школе Красногоровки. «По состоянию на сейчас в результате утренних обстрелов ранены две женщины и один мужчина», - отметил он.

Напомним, в 6.40 воскресенья члены НВФ начали обстрел Красногоровки.