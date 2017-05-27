Госкорпорация «УкрБуд», негласным куратором которой считают народного депутата из близкого окружения Президента Петра Порошенко Максима Микитася, возобновила скандальную стройку на Никольской Слободке рядом с Патриаршим собором Воскресения Христова. Греко-католики обратились за помощью ко всем странам мира, которые жертвовали на строительства храма. Об этом пишет издание Антикор.

Автор статьи предполагает, что главным виновником громкого международного скандала может стать непосредственно Президент Украины Петр Порошенко.

«Максим Микитась является внефракционным нардепом, но близким к БПП. Об этом свидетельствует и тот факт, что в парламенте Микитась часто голосует за законы в интересах президента. На данный момент Микитась активно лоббирует принятие пенсионной реформы, в результате которой страховой стаж украинцев будет увеличен с 15 до 35 лет. Впрочем, законотворческая деятельность не является основной деятельностью Микитася. Его основная миссия во власти не изменилась со времен Виктора Януковича - контроль крупнейшей государственной корпорации «УкрБуд», и сотен частных фирм-прокладок в составе корпорации, созданных при правлении Януковича», - пишет издание.

В 2015 году прихожане собора и местные жители добились прекращения работ. Стены Патриаршего собора дали глубокие трещины, что могло привести к разрушению храма. Однако, несмотря на обещания мэра Кличко заморозить стройку, в декабре работы возобновились. Протесты вспыхнули с новой силой и, в мае 2016-го, Госархстройинспекция аннулировала разрешение на строительство. «Укрбуд» обжаловал решение в судебном порядке, сообщает From-UA.

«Антикор» информирует, что «Солнечная Ривьера» является не более чем строительной «пирамидой», которая лишила 800 семей оплаченного жилья. Кроме того, издание констатирует, что это не первая афера Максима Микитася. За последнее десятилетие «УкрБуд» прославился многочисленными скандалами. В том числе, продавая квартиры, предназначавшиеся ветеранам и военнослужащим АТО по коммерческим ценам.

Автор материала обращает внимание на то, что строительной «пирамиде» народного депутата не хватало банка, через который можно было бы отмывать сотни миллионов теневых доходов от противоправной строительной деятельности.

«В корпоративной структуре строительной пирамиды Микитася отметилась и банковская структура. В частности, когда российский «Внешэкономбанк» объявил о продаже украинской «дочки» «Проминвестбанка», Микатась в интервью журналистам не стал скрывать, что ПИБ нужен ему для бизнеса, и, рассчитывая на поддержку Банковой, намерен был такую сделку провести. Как отмечают СМИ, для этого Микитась выбрал следующее решение – слить капиталы для покупки банка с Павлом Фуксом, который также изрядно отличился на строительных махинациях в Москве», - пишет издание.

Руководство НБУ, которому поступила заявка Микитася-Фукса на приобретение активов ПИБа, оказалось в крайне сложной ситуации.

«Нацбанк оказался в очень затруднительном положении. Разрешить Микитасю-Фуксу покупку столь мощного актива, означало бы изменить государственной политике и действующему законодательству. Напомним, что решение о борьбе с российским капиталом в банковском секторе экономике было инициировано непосредственно Порошенко. Так что пойти на такую сделку было крайне рискованно, как для Микатася, так и для руководства Нацбанка. В итоге, Нацбанк, заявив, что «низкий уровень платежеспособности компаний-заявителей и наличие применения к этим компаниям процедур банкротства может свидетельствовать о несоответствии их финансового состояния», - пишет «Антикор».