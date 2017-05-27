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Президент Петр Порошенко призвал лидеров «Большой семерки» вспомнить историю, проявить мудрость и дальновидность и не дать Москве никаких шансов на продолжение своей агрессивной политики по отношению к Украине.

«История учит нас, что умиротворение не работает», - пишет Президент Петр Порошенко в колонке издания Politico, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Сегодня лидеры «Большой семерки» собираются за одним столом, где будут говорить о сложных вызовах нашему мировому порядку», - говорится в статье Порошенко. Он отмечает, что история учит нас, что умиротворение ведет к еще большей агрессии и, только с позиций силы можно отстоять прочный мир и восстановить безопасность и стабильность. А это - укрепление устойчивости Украины путем поддержки реформ и усиления оборонных возможностей украинской армии, в том числе новейшими видами оборонительного вооружения.

«Сегодня «Большая семерка» - клуб уважительных государств и мировых лидеров, из которого Россию выдворили с позором - имеет хорошую возможность для четкого ответа агрессору. Кремлю не смыть кровь со своих рук и не избежать ответственности за кражу Крыма и экспорт войны на Донбасс», - отмечает Глава Украинского государства.

Порошенко подчеркнул: «Россия не остановит свою кампанию агрессии, пока не остановим ее мы. Запад должен продемонстрировать преданность общим действиям и стать общим фронтом на защиту ценностей и уважения к международному праву. Сегодня, как и накануне Второй мировой войны, время не на нашей стороне. В условиях, когда список жертв агрессии продолжает расти, откладывать или прибегать к успокоительным полумерам не просто неуместно, а угрожающе».

Президент также предостерегает страны свободного мира от влияния «российской гибридной машины войны нового образца», которая постоянно набирает обороты. «Ее влияние теперь испытывают не только в Украине. Щупальца Кремля пытаются взять за горло и ключевые столицы объединенной Европы, и трансатлантических союзников», - отмечает он.

Порошенко объяснил также недавнее решение Украины о запрете доступа к управляемым из Кремля социальным сетям.

«В угоду гибридным атакам Москвы рекрутируются все возможные влияния, прежде всего киберпространство. А те, кто осмеливаются обрезать эти щупальца, получают новую волну нападений. Именно так произошло в Украине на днях, когда мы обрезали влияние - приостановили доступ к администрируемым с РФ социальным сетям, а в ответ из Москвы пришла массированная скоординированная кибератака, поддержанная информационной пропагандой. В защиту агентов Кремля в лице «ВКонтакте» или «Одноклассников» стали информационные войска России, с действиями которых хорошо осведомлены и в Париже, и в Берлине, и за океаном», - объяснил Порошенко.

«Если свободный мир серьезно заинтересован в мире и мировом порядке, следует помнить, что восстановление нормальных отношений с Москвой проходит через Киев. Россия должна выполнить Минские договоренности, прежде всего в части безопасности. Она должна вернуть Крым Украине, восстановить территориальную целостности нашего государства в международно признанных границах. Все остальное - от лукавого», - заключает Президент Украины.
ForUm

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