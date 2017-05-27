Новую нить городского коллектора планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Киев», сообщает пресс-служба КГГА.

Городской голова отметил, что коллектор - очень важный для города инфраструктурный объект.

«Столичный коллектор был построен еще в 1960-е годы. К сожалению, уже в 1999 году он был признан аварийным. Тем не менее, деньги в объект не вкладывали, тема замалчивалась. Но это может привести к большой экологической катастрофе, последствия которой ощутят не только в Киеве », - подчеркнул мэр.

Столичные власти взялись за решение этой проблемы и нашли средства для строительства новой нити коллектора.

«Мы инвестировали почти 1,3 млрд гривен, чтобы построить новую нитку коллектора. И в сентябре мы уже сможем ее запустить в эксплуатацию», - заявил Кличко и добавил, что строительство финансируется совместно из городского и государственного бюджетов.