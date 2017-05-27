также в разделеСтолица
Киев отмечает День города 22
Прокуратура сообщила о подозрении топ-менеджеру «Укргазбанка» 32
Подозреваемый в убийстве байкера сдался полиции 70
Части киевлян повысят тарифы на отопление и горячую воду 649
В воскресенье в центре Киева перекроют движение 435
Полиция начала расследовать конфликт в кафе на Бессарабке 68
В Киеве мужчина ограбил банк на 285 гривен 253
В полиции рассказали подробности убийства байкера 195
В Киеве расстреляли мотоциклиста, объявлен план «Перехват» 231
Тариф «выживания»: КГГА объяснила причины подорожания проезда 353
Метеорологическое лето с опозданием пришло в Киев 56
Киев задолжал за тепло 4,2 миллиарда 55
В Днипре бывший волонтер торговал оружием из АТО 40
КГГА предлагает повысить цены на проезд с 15 июля 65
На месте Лукьяновского СИЗО могут построить ночной клуб 26
Киевских копов будут судить за избиение мужчины 38
В киевском ботсаду обнаружили артснаряд 29
Жители 5 районов Киева на 2 недели останутся без горячей воды 202

Новую нить городского коллектора планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Киев», сообщает пресс-служба КГГА.

Городской голова отметил, что коллектор - очень важный для города инфраструктурный объект.

«Столичный коллектор был построен еще в 1960-е годы. К сожалению, уже в 1999 году он был признан аварийным. Тем не менее, деньги в объект не вкладывали, тема замалчивалась. Но это может привести к большой экологической катастрофе, последствия которой ощутят не только в Киеве », - подчеркнул мэр.

Столичные власти взялись за решение этой проблемы и нашли средства для строительства новой нити коллектора.

«Мы инвестировали почти 1,3 млрд гривен, чтобы построить новую нитку коллектора. И в сентябре мы уже сможем ее запустить в эксплуатацию», - заявил Кличко и добавил, что строительство финансируется совместно из городского и государственного бюджетов.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года