В Ривненской области полицейские изъяли янтарь на 2 миллиона гривен. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Отмечается, что в начале апреля правоохранители остановили автомобиль, в котором обнаружили мешки и пакеты с янтарем общим весом 113 килограммов.
По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В рамках начатого производства правоохранители установили лицо, у которого был приобретен «солнечный камень».
26 мая на основании постановления суда правоохранители провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства.
«Правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря различной фракции, от 20 мм до 50 мм. Стоимость изъятого янтаря достигает 2-х миллионов гривен», - говорится в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время