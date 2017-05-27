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В Ривненской области полицейские изъяли янтарь на 2 миллиона гривен. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в начале апреля правоохранители остановили автомобиль, в котором обнаружили мешки и пакеты с янтарем общим весом 113 килограммов.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого производства правоохранители установили лицо, у которого был приобретен «солнечный камень».

26 мая на основании постановления суда правоохранители провели обыски по месту работы и жительства фигурантов уголовного производства.

«Правоохранители изъяли более 110 килограммов янтаря различной фракции, от 20 мм до 50 мм. Стоимость изъятого янтаря достигает 2-х миллионов гривен», - говорится в сообщении.

 

 
ForUm

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