Очередные испытания ракет украинского производства прошли успешно.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения очередного, согласно графику, этапа испытаний ракетного вооружения, которое производят предприятия украинского ОПК, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, во время испытаний была проведена проверка работы системы управления ракетами во время наводнения и поражения целей на повышенной дальности.

Турчинов отметил, что во время испытаний ракеты попали в цель. «Расстояние от точки прицеливания к месту попадания составляла всего около 17 метров, это при том, что зона поражения подобной ракеты - 300 метров», - сказал он, добавив, что это очень хороший результат.

«Главное, что я могу сказать, - украинские ракеты бьют точно в цель», - сказал Турчинов, пояснив, что еще одной важной задачей испытаний была проверка применения боевой части ракеты и эффективности поражения условных целей.

Он пояснил, что ракеты, которые тестировались , «в частности, их точность и эффективность поражения и мощность боевой части соответствуют всем требованиям военных и тем задачам, которые ставились украинским разработчикам».

«Хочу еще раз подчеркнуть, что боевую часть, как и ракету, было произведено на украинских предприятиях», - сообщил секретарь СНБО Украины. «Ученые, производители и военные отработали слаженно, как единый организм, - добавил секретарь СНБО. - Это очень качественный и важный для Украины результат».