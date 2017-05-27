За минувшие сутки члены НВФ 61 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины, двое военных ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на приморском направлении 34 факта применения незаконными вооруженными формированиями оружия против украинских воинов зафиксированы именно на этом участке фронта.

«После 18.00 вчерашнего дня боевики совершили несколько обстрелов средней интенсивности из минометов калибра 120 мм по нашим укреплениям в районе Широкино и Чермалыка. Также нарушения противником договоренностей о неприменении оружия произошли вблизи Павлополя, Лебединского, Водяного и Гнутово, где бандиты неоднократно применяли различные образцы стрелкового оружия и гранатометов. Из такого же вооружение противник вел огонь из окрестностей временно оккупированного Донецка по оборонным укреплениям сил АТО на подступах к Марьинке и Красногоровке», - сказано в сообщении.

На донецком направлении произошло 19 обстрелов со стороны НВФ.

«Вечером противник чаще всего бил по нашим позициям, которые расположены в южном и восточном пригороде Авдеевки. Использовали бандиты минометы, зачастую калибра 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также под вражеским огнем из 82-мм минометов оказались наши опорные пункты вблизи Верхнеторецкого. У Троицкого боевики открывали огонь из 120-мм минометов. Кроме того, вчера вечером НВФ вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия возле Песков», - рассказали в штабе.

На луганском направлении члены НВФ совершили 8 обстрелов укреплений ВСУ в окрестностях Крымского с использованием вооружения БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.