Эстонские власти предписали генеральному консулу России в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Андрею Сургаеву покинуть страну. Причины этого решения в эстонском МИД не называют, сообщает Русская служба ВВС.

Российское посольство в Эстонии информацию о высылке дипломатов пока не комментирует. В течение какого срока они должны покинуть страну, также не сообщается.

Российский МИД назвал решение Таллина «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом» и пообещал ответить на него.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что какой-либо из членов дипломатического персонала представительства является persona non grata.

При этом мотивировать свое решение государство не обязано.

Чаще всего сотрудников дипмиссий высылают за «деятельность, несовместимую со статусом дипломата» (под этой формулировкой обычно скрываются подозрения в шпионаже) или в ответ на аналогичные действия другой страны.