Во время рабочей поездки в Одесскую область Президент Петр Порошенко поздравил с бракосочетанием молодоженов – военного Сергея Тимановского и волонтерку Ирину Стасюк. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Пара встретилась в зоне АТО: в июле 2015 года Сергей находился на ротации в Донецкой области, где познакомился с Ириной, которая в то время была волонтеркой и активно помогала его подразделению.

«Киборг» Тимановский участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, в том числе выполнял задачи по охране и обороне донецкого аэропорта. Сейчас он занимается общественной деятельностью, активно участвует в обеспечении социальной защиты и интересов ветеранов АТО, проводит активную работу по организации и проведению мероприятий по национально-патриотическому воспитанию молодежи города, возглавляет общественную организацию участников АТО «Граница».

«На свадьбу приходят не с пустыми руками. Мы решили сделать вам сюрприз и вручить сертификат на получение двухкомнатной квартиры», - сказал Порошенко и пожелал благополучия и счастья новой семье.

Глава государства также добавил, что рад тому, что церемония бракосочетания происходит в отреставрированном Дворце бракосочетаний.

Дом, где сейчас расположен Дворец бракосочетаний на ул. Ришельевской, 4, построен в 1910 году. В 1920-х годах здесь находилось Одесское отделение Российского торгово-промышленного банка. В послевоенное время – конторы «Промбанка» и «Сельхозбанка». В 60-х годах здание банка было приспособлено под Дворец бракосочетаний, на фасаде которого до сих пор хранятся изображения голов Меркурия (римский бог – покровитель торговли – ред.).

В 2010 году здание-памятник противоправно выбыло из коммунальной собственности территориальной общины Одессы. С 2011 года продолжались судебные процессы по истребованию Дворца бракосочетаний в пользу территориальной общины города. 8 ноября 2016 года Высший хозяйственный суд Украины принял решение об истребовании из частной собственности в интересах территориальной общины Одессы.