В Украине наблюдается тенденция к увеличению случаев проявления ксенофобии по отношению к цыганам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека

«Отдельное беспокойство вызывает и то, что, начиная с 2016 года, в Украине наблюдается тенденция к увеличению случаев проявления ксенофобии по отношению к представителям ромского национального меньшинства», - говорится в сообщении.

Так, в ночь с 23 на 24 мая в Киеве на территории железнодорожного вокзала произошла конфликтная ситуация между группой активистов и представителями цыганского национального меньшинства.

Согласно обнародованной в СМИ информации, люди в военной форме напали на группу цыган, которые намеревались уехать на Закарпатье.

«Среди пострадавших оказалась и семья цыган, которая за день до избиения рассказывала СМИ о том, как накануне Евровидения было сожжено их жилье и осуществлен правоохранителями сбор отпечатков пальцев у всех жителей стихийного поселения в Дарницком районе», - заявили у омбудсмена.

По поводу избиения пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

В связи с этим направлено обращение в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, в котором отмечено, что в указанном инциденте присутствуют признаки, указывающие на возможную мотивацию противоправных действий нападавших национальной нетерпимостью.

У омбудсмена заявили, что подобные проявления разжигания межэтнической розни требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению подобных случаев в будущем.