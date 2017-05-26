также в разделеОбщество
26 мая. Картина дня 22
Порошенко погулял на свадьбе в Одессе и подарил молодоженам квартиру 81
Экс-налоговикам суд назначил 444 миллиона залога 12
Суд Лондона отложил решение по «долгу Януковича» 77
«Как не в Украине»: На Одесчине открыли отремонтированную дорогу 72
Из 8,5 тысячи женатых через «Брак за сутки» пар расстались только 0,3% 13
Германия отказала Украине в экстрадиции Тимонькина 19
Суд избрал меру пресечения последнему из задержанных экс-налоговиков 79
В Украине планируют создать национальную лоукост-авиакомпанию 16
Матиос обещает не преследовать адвокатов Януковича 13
В ГПУ допускают снятие с международного розыска еще ряда экс-чиновников 19
СБУ перекрыла канал поставок украинских товаров в «ДНР» через РФ 31
Дело на 185 миллионов: Полиция расследует растрату на «Укрзализныце» 14
Госкино запретило еще один российский сериал 44
Украина испытала новейшую отечественную ракету 50
Гройсман поручил проверить деятельность экс-руководства Госгеонедр 14
Испания пока не ответила ГПУ по поводу матери Онищенко 15
Балчун не против продлить свой контракт в Украине 22

В Украине наблюдается тенденция к увеличению случаев проявления ксенофобии по отношению к цыганам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного Верховной Рады по правам человека

«Отдельное беспокойство вызывает и то, что, начиная с 2016 года, в Украине наблюдается тенденция к увеличению случаев проявления ксенофобии по отношению к представителям ромского национального меньшинства», - говорится в сообщении.

Так, в ночь с 23 на 24 мая в Киеве на территории железнодорожного вокзала  произошла конфликтная ситуация между группой активистов и представителями цыганского национального меньшинства.

Согласно обнародованной в СМИ информации, люди в военной форме напали на группу цыган, которые намеревались уехать на Закарпатье.

«Среди пострадавших оказалась и семья цыган, которая за день до избиения рассказывала СМИ о том, как накануне Евровидения было сожжено их жилье и осуществлен правоохранителями сбор отпечатков пальцев у всех жителей стихийного поселения в Дарницком районе», - заявили у омбудсмена.

По поводу избиения пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

В связи с этим направлено обращение в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, в котором отмечено, что в указанном инциденте присутствуют признаки, указывающие на возможную мотивацию противоправных действий нападавших национальной нетерпимостью.

 У омбудсмена заявили, что подобные проявления разжигания межэтнической розни требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению подобных случаев в будущем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года