Компетентные органы Испании пока не предоставили ответ украинской стороне на запрос относительно начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой, матери депутата Верховной Рады Александра Онищенко (группа «Воля народа»), подозреваемой в причастности к так называемому «газовому делу». Об этом в интервью Українським Новинам сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Нет, этот процесс не является настолько быстрым, как хотелось бы этого нам всем», - сказал он.

Енин сообщил, что ранее Генпрокуратура получила согласие Испании на выдачу подозреваемой в мошенничестве, и вопрос выдачи данного лица рассматривался в течение 10 лет.

Он подчеркнул, что вопрос экстрадиции не решается за один день или месяц.

Напомним, Кадырова объявлена в международный розыск по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

30 марта Инессу Кадырову задержали в Испании по ориентировке Интерпола и Европола.

1 апреля Онищенко заявил, что его мать отпустили.

19 апреля Генеральная прокуратура направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции в Украину Инессы Кадыровой.