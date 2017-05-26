Премьер-министр Канады Джастин Трюдо показал на неофициальной встрече глав стран НАТО в Брюсселе свои носки с логотипом Альянса.

Фото опубликовано в Instagram канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает УНИАН.

«Крутые носки, Джастин Трюдо! Премьер-министр Канады с гордостью представляет свое новое приобретение на встрече НАТО в Брюсселе», - говорится в сообщении под фото.

При этом носки у Трюдо разного цвета: один розовый, другой голубой.

Это видно на фото с другой встречи канадского премьера - с главой британского правительства Терезой Мэй.

Это не первый раз, когда глава правительства Канады появляется на важных встречах в забавных или тематических носках. Трюдо надел на встречу с главой правительства Ирландии Эндой Кенни носки, на одном из которых был изображен дроид R2-D2 из саги «Звездные войны», а на другом – дроид C-3PO.