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Кабинет Министров Украины совместно с народными депутатами нарабатывает проект закона, который вводил бы плату за пользование газораспределительными сетями без увеличения цены газа для конечного потребителя. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникации Секретариата КМУ.

Он напомнил, что правительство выступало и выступает против введения дополнительной абонплаты за доставку газа, которая увеличивала конечную стоимость топлива.

«Мы эту позицию сразу высказали, и ситуация была в свое время решена, - сказал Гройсман. - А что до сетей, то одним из решений является изменения в закон, которые позволят запретить бесплатное использование газораспределительных сетей. И сейчас рабочая группа (в составе правительства и парламентариев) работает, чтобы этот закон сделали. И здесь нам нужна поддержка парламента, чтобы этот закон принять ... Это (использование сетей) должно быть на платной основе, и в сети нужно инвестировать, чтобы они были безопасными, но эти шаги не должны привести к увеличению платы за газ».

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины направило газораспределеяющим компаниям (облгазам) проекты договоров об использовании государственных газораспределительных сетей на платной основе для их подписания. 
ForUm

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