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Воздушные силы Вооруженных сил Украины в этом году получат около 60 отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-29, Су-27, штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, а также учебно-боевых самолетов Л-39. Об этом сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге в Киеве.

«В этом году Воздушные силы получат от государственных предприятий около 60 отремонтированных и модернизированных истребителей МиГ-29, Су-27, штурмовиков Су-25, бомбардировщиков Су-24, а также учебно-боевых самолетов Л-39», - сказала она.

«Воздушные силы ВСУ продолжают наращивать свои боевые способности. Так, в этом году среди приоритетных целей командования Воздушных сил - восстановление инфраструктуры, пересмотр мест дислокации воинских частей с учетом современной безопасной среды, осуществление постепенного перехода органов управления Воздушных сил на J-структуру, которая принята в странах - членах НАТО, а также интенсификация мероприятий боевой подготовки Воздушных сил, закупка, восстановление и модернизация вооружения и военной техники», - заявила Гаврилюк, сообщает УНИАН.

«За это время общий налет авиации Воздушных сил ВСУ составляет более 6,6 тыс. часов, армейской авиации Сухопутных войск – около 4 тыс. часов», - сообщила Гаврилюк.

Также, по ее словам, в Воздушных силах увеличено количество боевых авиационных стрельб на общевойсковых полигонах, к подготовке инструкторского состава учебных центров привлечены иностранные специалисты. «Государственные оборонные предприятия способны модернизировать почти всю номенклатуру авиационной техники, находящуюся на вооружении ВСУ. Благодаря модернизации боевые возможности летательных аппаратов повышаются в среднем на 50%. В частности, увеличивается дальность обнаружения воздушных и наземных целей и обеспечивается высокая вероятность поражения, повышается безопасность полетов, надежность, живучесть и другие характеристики боевых машин», - отметила Гаврилюк.
ForUm

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