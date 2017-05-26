Большинство опрошенных граждан США считают Россию врагом своей страны. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного американским телеканалом Fox News, сообщает LIGA.net.

По результатам исследования, в тройку главных врагов Штатов вошли КНДР (по мнению 93% опрошенных), Иран (80%) и Сирия (76%).

Россия в этом рейтинге занимает четвертую позицию: враждебным государством ее назвали 64% респондентов. В марте 2013 года этот показатель составлял всего 40%, тогда как 47% американцев считали РФ другом.

Кроме того, согласно данным опроса, 73% опрошенных полагают, что президент США Дональд Трамп видит в России союзника, и только 20% - противника.

Среди американцев, поддержавших Трампа на президентских выборах, называют РФ другом 39% респондентов, в дружественном отношении нынешнего хозяина Белого дома к стране-агрессору уверены 59%. В то же время только 17% избирателей кандидата от демократов Хиллари Клинтон считают Россию союзником, 84% полагают, что таковым ее видит Трамп.

В первую четверку дружественных США стран американцы включили Канаду (96%), Великобританию (95%), Францию (92%) и Германию (87%). Также 83% опрошенных назвали союзником Израиль, 58% - Саудовскую Аравию.

Опрос был проведен по телефону среди 1011 граждан Штатов 21-23 мая 2017 года. Погрешность выборки составляет 3%.