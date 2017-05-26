Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как некоторые народные депутаты объяснили огромные суммы наличных дома. Об этом он заявил в эфире «1+1».

Он отметил, что продолжается проверка нардепов, которые дома имели более 100 тысяч долларов наличности. 25 нардепов такую проверку прошли. 60 человек проверяет фискальная служба.

По словам генпрокурора, у вероятных нарушителей фиксальная служба продолжает выяснить происхождение денег. Если нардепы объясняют, то дело закрывают, а если не могут объяснить, то налоговики выписывают документ, с которым Луценко может идти в Верховную Раду относительно снятия с того или иного нардепа неприкосновенности. Дальше дело может попасть в суд.

Луценко уточнил, что у нардепа Нестора Шуфрича оказался дядя-банкир в Австрии, а Константновский развелся и разделил огромную сумму с женой. «Супруненко тоже объяснил. Немало других также объяснили», - отметил Луценко.

Он добавил, что некоторые дела в отношении деклараций - дело исключено НАБУ.

Также Луценко напомнил о 1 млн долларов налогов, которые готов оплатить нардеп Геннадий Бобов.

Поэтому генпрокурор считает, что не нужно «пичкать тюрьмы людьми, а надо бюджет наполнять».

Напомним, ранее Луценко сообщил, что по результатам проверки е-деклараций у 35 народных депутатов все документы отвечают действительности, относительно нескольких десятков депутатов продолжаются проверки.