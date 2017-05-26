также в разделеЭкономика
Количество банков в Украине уменьшилось до 90 3
МВФ назвал условия для поступления пятого транша Украине 124
Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка «Михайловский» 24
НБУ смягчил валютные ограничения 84
В Украину прибыло первое судно с африканским углем 56
НБУ ожидает решения МВФ по новому траншу на следующей неделе 29
Нацбанк прогнозирует замедление инфляции до 9,1% 16
Конфискованные у Януковича деньги еще не поступили в НБУ 20
Международные резервы Украины выросли до $17,6 миллиарда 38
НБУ снизил учетную ставку до 12,5% 40
Эксперт: Нападками на НБУ Бахматюк пытается избежать погашения миллиардных долгов 62
МЭРТ: Промышленность упала из-за блокады Донбасса 45
«Укрзализныця» хочет повысить тарифы на грузоперевозки на 22,5% 46
Гройсман: Пенсии в Украине будут повышаться постоянно 157
В НБУ возмущены решением, обязывающим вернуть семье Суркисов деньги из «ПриватБанка» 102
В апреле промпроизводство упало на 6% 61
Рева: Повышение пенсий не приведет к росту инфляции 45
«Ощадбанк» разрабатывает систему, которая заменит 1С 62

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как некоторые народные депутаты объяснили огромные суммы наличных дома. Об этом он заявил в эфире «1+1».

Он отметил, что продолжается проверка нардепов, которые дома имели более 100 тысяч долларов наличности. 25 нардепов такую проверку прошли. 60 человек проверяет фискальная служба.

По словам генпрокурора, у вероятных нарушителей фиксальная служба продолжает выяснить происхождение денег. Если нардепы объясняют, то дело закрывают, а если не могут объяснить, то налоговики выписывают документ, с которым Луценко может идти в Верховную Раду относительно снятия с того или иного нардепа неприкосновенности. Дальше дело может попасть в суд.

Луценко уточнил, что у нардепа Нестора Шуфрича оказался дядя-банкир в Австрии, а Константновский развелся и разделил огромную сумму с женой. «Супруненко тоже объяснил. Немало других также объяснили», - отметил Луценко.

Он добавил, что некоторые дела в отношении деклараций - дело исключено НАБУ.

Также Луценко напомнил о 1 млн долларов налогов, которые готов оплатить нардеп Геннадий Бобов.

Поэтому генпрокурор считает, что не нужно «пичкать тюрьмы людьми, а надо бюджет наполнять».

Напомним, ранее Луценко сообщил, что по результатам проверки е-деклараций у 35 народных депутатов все документы отвечают действительности, относительно нескольких десятков депутатов продолжаются проверки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года