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Председатель парламента Андрей Парубий подписал законы о запрете ношения георгиевской ленты и введении квоты 75% украинского языка на общегосударственных телеканалах в Украине.

«Вчера мы сняли все препятствия для подписания очень важных законов. Несмотря на истерику тех, кому Украина костью в горле и на попытки заблокировать закон про украинский язык на украинском телевидении, этот парламент продемонстрировал, что мы украинский парламент.  Как я вчера обещал, я безотлагательно подписываю закон. Закон подписан», - сказал Парубий в ходе утреннего заседания ВР, сообщает 112 Украина.

Кроме того, спикер парламента подписал закон о введении штрафов за ношение георгиевской ленты.

«Также сейчас подписываю закон о запрете так называемой георгиевской ленты – символа ненависти и вражды, потому что эти ленточки носят люди, которые начали войну против Украины, кто ежедневно стреляет в наших воинов, кто убивает мирных людей и те, кто ненавидит Украину. И этот закон - один из важнейших законов на этой неделе. И я тоже имею право его подписать и делаю это в присутствии народных депутатов. Закон подписан», - отметил Парубий.

Напомним, вчера депутаты отклонили постановления об отмене результатов голосования за эти законопроекты, что разблокировало подписание данных документов.

Напомним, 16 мая Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты».

23 мая Верховная Рада одобрила законопроект о языковых квотах на телевидении.

Теперь эти документы передадут на подпись Президенту Украины Петру Порошенко.
ForUm

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