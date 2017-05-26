Масштабная спецоперация против бывших налоговиков времен Виктора Януковича готовилась почти год, минимум восемь месяцев длилась подготовка к их задержанию. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала «1+1».

«Мы тщательно собрали доказательства, у нас на руках есть заключения экспертизы, у нас на руках есть масса документов, и финальным решением было задерживать несколько десятков высокопоставленных чиновников Налоговой системы времен Януковича одновременно. Нам удалось не допустить утечки информации. Нам удалось все сделать скоординировано, вертолеты нам были необходимы, чтобы успеть пойти в суд за санкциями на арест», - рассказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что «стоимость этих вертолетов меньше, чем 0,2% от арестованного имущества подозреваемых».

Луценко возмущен решениями судов, которые избрали мягкие меры пресечения задержанным экс-налоговикам.

«У судей есть все возможности, если не арестовать их, то, по крайней мере, определить достаточные залоги. Отпускать человека, у которого дома было обнаружено в сумке 3,8 млн долларов США, под залог 15 млн грн, мне кажется неадекватным», - сказал глава ГПУ.

Луценко уверяет, что все 23 подозреваемых получат обвинительные акты, которые будут направлены в суд. Он добавил, что 32 лица, которые занимали высокие должности во времена Януковича, уже находятся в суде. 16 экс-чиновников уже осуждены. «Так же будет с этими», - сказал генпрокурор.

«Это не конец операции. Вертолеты будут летать. Возможно, даже чаще, чем в тот день», - заверил Луценко.

Напомним, 24 мая в ходе спецоперации Военной прокуратуры и Нацполиции состоялись 454 одновременных обыска в 15 областях, во время которых задержали 23 экс-руководителей областных налоговых администраций времен экс-президента Виктора Януковича. Впоследствии всех задержанных доставили вертолетами в Киев.