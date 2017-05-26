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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прогнозирует, что 30 мая Сенат (верхняя палата парламента) поддержит Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, после чего правительство сможет ратифицировать этот документ. Об этом он заявил Радио Свобода.

«Мой прогноз, что Сенат поддержит это на следующей неделе. После чего нидерландское правительство сможет ратифицировать Соглашение об ассоциации», - отметил он.

По словам премьера Нидерландов, это должно произойти на следующей неделе, во вторник.

«Мы имели хорошие дебаты относительно этого в минувший вторник (23 мая. - Ред.), поэтому теперь можем проголосовать и ратифицировать его. Это очень положительно для ЕС, для Украины, а также для России, потому что это поможет стабилизировать ситуацию в регионе», - считает Рютте.

Напомним, 23 февраля 2017 года Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
ForUm

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