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Наиболее масштабная спецоперация по задержанию бывших налоговиков стоила государственному бюджету в 330 тысяч гривен.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил в эфире 24 канала.

«Вертолеты все эти и вся эта операция стоят 330 тысяч гривен», - сказал Аваков.

По его словам, несмотря на то, что еще не состоялись суды относительно избрания меры пресечения всем задержанным, общая сумма залога, объявленная судом, уже составляет 246 миллионов гривен.

«А сумма обвинения 96 миллиардов гривен», -  напомнил Аваков.

Напомним, 24 мая в ходе спецоперации Военной прокуратуры и Нацполиции состоялись 454 одновременных обыска в 15 областях, во время которых задержали 23 экс-руководителей областных налоговых администраций времен экс-президента Виктора Януковича. Впоследствии всех задержанных доставили вертолетами в Киев.
ForUm

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