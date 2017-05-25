Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 12,5% годовых.

Национальный банк Украины отменил временную норму, согласно которой сокращался максимальный срок для расчетов по операциям экспорта/импорта товаров до 120 дней.

Служба безопасности Украины разрабатывает новый механизм блокировки российских сайтов.

Народные депутаты подготовили проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которым отменяется возможность избрания лицам, подозреваемым в коррупционных деяниях в особо крупных размерах, меры пресечения в виде внесения залога вместо содержания под стражей.

Обвинительный акт в отношении патрульного полицейского Сергея Олийныка будет рассматривать суд присяжных.

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали заместителя начальника одного из управлений ГПУ по подозрению в получении неправомерной выгоды в сумме $3 тыс.

В результате дорожно-транспортного происшествия возле Великого Новгорода (РФ) погибли пятеро украинцев.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подготовило законопроект о предоставлении статуса политзаключенных украинцам, лишенным свободы по решениям органов власти Российской Федерации.

Япония в рамках Киотского протокола передала 635 автомобилей с экологическими двигателями Mitsubishi Outlander PHEV подразделениям Национальной полиции.

На Харьковском шоссе в Киеве неизвестные расстреляли мотоциклиста.

В российских соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» насчитали около 800 антиукраинских групп.

Международные резервы Украины на сегодня составляют 17,6 млрд долл.

Совет национальной безопасности и обороны Украины не рассматривал вопрос о прекращении пассажирских перевозок между Украиной и Россией.

В Афинах в автомобиле с бывшим премьер-министром Греции Лукасом Пападемосом сработала взрывчатка, он получил травму.

Верховная Рада признала боевой гопак национальным видом спорта.