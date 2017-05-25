В Луцке правоохранители обнаружили подпольные цеха по обработке янтаря и изъяли около 400 килограммов «солнечного камня». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Отмечается, что во время санкционированных судом обысков в квартире гражданина и в помещениях, принадлежащих хозяйственным обществам, в городе Луцке изъято около 400 кг камней янтаря-сырца различных фракций и обработанного «солнечного камня», а также станки для его обработки.

Обыски продолжаются, об окончательных результатах и объемах изъятого проинформируют дополнительно.