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В Луцке правоохранители обнаружили подпольные цеха по обработке янтаря и изъяли около 400 килограммов «солнечного камня». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Отмечается, что во время санкционированных судом обысков в квартире гражданина и в помещениях, принадлежащих хозяйственным обществам, в городе Луцке изъято около 400 кг камней янтаря-сырца различных фракций и обработанного «солнечного камня», а также станки для его обработки.

Обыски продолжаются, об окончательных результатах и объемах изъятого проинформируют дополнительно.
ForUm

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